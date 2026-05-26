Ураганный ветер опрокинул башенный кран в Астрахани, крановщик погиб

Ураганный ветер опрокинул башенный кран в Астрахани. Крановщик, который находился в кабине, погиб. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.
По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел в микрорайоне Бабаевского на площадке строящегося жилого комплекса.
— По предварительным данным, 26 мая 2026 года на территории строительного объекта произошло падение башенного крана, в результате которого погиб крановщик. Инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий и сильного ветра, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
В свою очередь, пресс-служба администрации губернатора области сообщила журналистам, что 26 мая на фоне испортившейся погоды и прогнозов синоптиков о ветре с порывами до 27 м/с в регионе объявили штормовое предупреждение, а также разослали предупреждения от МЧС.
— Несмотря на это на строительной площадке в Ленинском районе высотные работы не были остановлены, — приводит информацию от администрации «Интерфакс».
Следователи проводят проверку по факту нарушений требований охраны труда. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В январе прошлого года оператор башенного крана скончался, находясь на высоте свыше 30 метров. Это случилось на улице Большой Черемушкинской в районе Котловка. Позже сотрудники спасательных служб спустили из кабины тело крановщика.