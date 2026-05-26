МЧС показало кадры с местра взрыва и пожара в Липецке

МЧС России показало видеозапись с места с места пожара и обрушения частного дома в Липецке.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как спасатели тушат огонь, и заметно, что им оказывают содействие местные жители.
Инцидент случился в жилом строении на улице Баумана. Там вспыхнул интенсивный пожар, который, согласно предварительной версии, спровоцировал взрыв. Строение разрушилось, а огонь распространился на соседние здания и припаркованные возле них автомобили.
Как сообщалось, существует вероятность, что под руинами остались люди.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
