Энергетики направили дополнительные силы в пострадавшие от стихии округа

Для оперативной ликвидации последствий стихии в Пермском крае привлекаются дополнительные силы, рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе компании «Россети Урал».
Прикамские энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра. Для ускорения работ в самые пострадавшие от удара стихии территории направлены дополнительные бригады и спецтехника. На поврежденных объектах работают свыше 250 специалистов в составе 80 бригад.
«На помощь работникам Очёрских, Центральных, Чайковских электрических сетей выдвинулись бригады из Березниковских, Кунгурских, Пермских городских и Чусовских электрических сетей. В Пермский край направлены бригады свердловского филиала компании», — уточнили в пермском филиале «Россети Урал».
Порывы ветра более 20 метров в секунду вызвали технологические нарушения в работе электросетевой инфраструктуры на территории Пермского, Нытвенского, Очёрского, Верещагинского Ординского, Куединского, Чернушинского, Чайковского и ряда других округов. О повреждении энергообъектов энергетики просят сообщать по телефону 8−800−220−0−220 либо по короткому номеру 220.
Напомним, из-за падения дерева в Перми останавливалось движение трамваев.