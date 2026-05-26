Энергетики направили дополнительные силы в пострадавшие от стихии округа

Порывы ветра более 20 метров в секунду вызвали технологические нарушения в работе электросетевой инфраструктуры на территории Пермского, Нытвенского, Очёрского, Верещагинского Ординского, Куединского, Чернушинского, Чайковского и ряда других округов. О повреждении энергообъектов энергетики просят сообщать по телефону 8−800−220−0−220 либо по короткому номеру 220.