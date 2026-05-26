Беспилотник сбили над Воронежской областью 26 мая вечером

Дежурными силами ПВО над одним из городских округов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат 26 мая вечером. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.
Кроме того, в 22:02 объявлена отмена опасности БпЛА, действовавшая менее полутора часов — с 20:47.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 мая более восьми часов сохранялась опасность атаки БпЛА в Воронежской области.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше