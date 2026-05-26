Metro: турист попал в «адскую дыру» Дубая, где его жестко пытали

Отец двоих детей содержится в тюрьме в ОАЭ более семи месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Семья 27-летнего Райана Пеппера из Британии, задержанного в Дубае более семи месяцев назад, добивается его освобождения. Предположительно, британца подвергли пыткам в тюрьме, пишет Metro, статью в котором перевел aif.ru.

Известно, что отец двоих детей из Эшфорда был арестован и заперт в «адской дыре» в ОАЭ 3 ноября 2025 года. Сам он утверждает, что не знает, за что его задержали. По словам мужчины, вместе с ним арестовали еще 15 человек.

Издание ссылается на отчет адвокатов, в котором говорится о записках британца, тайно вывезенных из следственного изолятора ОАЭ. В них он писал, что живет в «аду».

Правозащитники из-за жалоб задержанного обратились к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках, а также к рабочей группе ООН по произвольным задержаниям.

Напомним, в марте британского туриста арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах за съемку на видео ракет.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше