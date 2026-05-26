В Новгородской области 93 населенных пункта остаются без света

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. 93 населенных пункта в Новгородской области остаются без света из-за отключений, связанных с непогодой. Об этом сообщило министерство ЖКХ и ТЭК региона в «Максе».
В связи с сильным ветром в Новгородской области было зафиксировано частичное отключение электроснабжения в 12 муниципальных округах Новгородской области. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня.
По данным на 18:00 мск, без света оставались 122 населенных пункта. За три часа их количество сократилось со 122 до 93.
«На 21:00 мск без света остаются 93 населенных пункта, где проживают 1071 человек. Работы продолжаются», — сказано в сообщении.
В работах задействована 41 бригада — 146 специалистов и 47 единиц техники, добавили в министерстве.