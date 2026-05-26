«112»: Один человек погиб при пожаре в частном доме в Липецке

В результате пожара, который разгорелся в частном доме в Липецке, один человек погиб. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил Telegram-канал «112».
Как утверждает канал, региональная прокуратура назвала взрыв бытового газа в качестве причины возгорания. Возбуждено уголовное дело.
Тем не менее каких-либо комментариев в официальных источниках пресс-службы прокуратуры региона по этому поводу на момент публикации материала не давали.
О самом пожаре стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел в жилом частном доме на улице Баумана в Липецке. Позже в здании прогремел взрыв, после чего оно частично обрушилось. Под завалами могут находиться три человека. По предварительным данным, причиной произошедшего стала детонация газа.