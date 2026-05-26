Офицер МВД связал исчезновение Усольцевых со случайным выстрелом

Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в красноярской тайне, могла погибнуть от рук браконьеров, заявил aif.ru подполковник запаса МВД Олег Иванников.

По его словам, мужчина, женщина и ребенок могли стать нежелательными свидетелями преступлений, и чтобы скрыть криминальный промысел, их могли убить.

Также, по его словам, причиной трагедии мог стать случайный выстрел — охотники в густой чаще перепутали силуэт человека с силуэтом животного и открыли огонь. Затем, поняв, что совершили преступление, стрелки спрятали тела.

Эксперт считает, что версию с браконьерами «нужно рассматривать очень предметно».

Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь Арина — пропали во время похода в тайге в сентябре 2025 года. Впоследствии возникло множество версий случившегося, в том числе об инсценировке гибели и побеге за границу, но подтверждений этого не нашлось.

Участники поисков до сих пор не смогли найти никаких следов пребывания Усольцевых в тайге.

Официальной версией исчезновения Усольцевых остается версия о несчастном случае.