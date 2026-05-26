«Он тащил за лапы»: связанную овчарку отбили у живодера в Волгограде

Мужчина тащил животное за задние лапы через 5 пролетов, голова собаки билась о ступеньки. Затем он замотал морду и лапы веревкой и оставил пса умирать на стиральной машинке в подъезде. Соседка бросилась в полицию и к волонтерам. Мужчину задержали, но в ГУ МВД квалифицируют произошедшее как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.