Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он тащил за лапы»: связанную овчарку отбили у живодера в Волгограде

ЧП произошло в общежитии на улице Липецкой.

20-летняя девушка отбила связанную и окровавленную овчарку у живодера в Волгограде. ЧП произошло в общежитии на улице Липецкой, где неизвестный избил палкой породистую собаку по кличке Яра.

Мужчина тащил животное за задние лапы через 5 пролетов, голова собаки билась о ступеньки. Затем он замотал морду и лапы веревкой и оставил пса умирать на стиральной машинке в подъезде. Соседка бросилась в полицию и к волонтерам. Мужчину задержали, но в ГУ МВД квалифицируют произошедшее как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.

«Он тащил ее за задние лапы, головой об ступеньки — кровавый след остался», — рассказала волонтер Яна Водолажская. Сейчас Яра в клинике приюта «Хвостатый дом». Несмотря на пережитый ужас, она ест, пьет и ходит в туалет. Состояние стабильное.

Волонтеры сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось о скором нашествии мошки в Волгограде.