«Он тащил за лапы»: связанную овчарку отбили у живодера в Волгограде

20-летняя девушка отбила связанную и окровавленную овчарку у живодера в Волгограде. ЧП произошло в общежитии на улице Липецкой, где неизвестный избил палкой породистую собаку по кличке Яра.
Мужчина тащил животное за задние лапы через 5 пролетов, голова собаки билась о ступеньки. Затем он замотал морду и лапы веревкой и оставил пса умирать на стиральной машинке в подъезде. Соседка бросилась в полицию и к волонтерам. Мужчину задержали, но в ГУ МВД квалифицируют произошедшее как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.
«Он тащил ее за задние лапы, головой об ступеньки — кровавый след остался», — рассказала волонтер Яна Водолажская. Сейчас Яра в клинике приюта «Хвостатый дом». Несмотря на пережитый ужас, она ест, пьет и ходит в туалет. Состояние стабильное.
Волонтеры сообщили о произошедшем в полицию.
