На западе Украины мобилизовали священника УПЦ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексия. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
По его данным, после задержания священнослужитель Шепетовской епархии был доставлен на полигон в Ровненской области на западе Украины.
Ранее в Хмельницкой епархии УПЦ сообщили, что сотрудники ТЦК мобилизовали прямо из кельи священника Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря архимандрита Галактиона.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил предоставлять бронь священникам «критически важных религиозных организаций», а в начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе «специальных критериев».