СК завел уголовное дело после частичного обрушения дома в Липецке

По версии следствия, пожар мог произойти из-за утечки бытового газа.

По факту пожара и обрушения частного в Липецке заведено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили в СУ СК России по Липецкой области.

По данным ведомства, 26 мая на территории СНТ «Речное» в Липецке произошел пожар в частном доме, конструкции здания обрушились. Предварительно, под завалами могут находиться жители дома.

По версии следствия, причиной возгорания могла стать утечка бытового газа.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ.