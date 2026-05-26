Несколько курортов Краснодарского края затопило из-за мощного ливня

Сразу несколько курортов Краснодарского края оказались затоплены из-за обрушившихся ливней. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, в Архипо-Осиповке объявили режим ЧС локального характера из-за реки Тешебс, которая вышла из берегов.

Вода затопила автомобильные парковки, два жилых дома и трансформаторную станцию.

В Тешебсе под водой оказались пять домов, а в Джубге обрушилась набережная. В Бухте Инал повреждены пляж и торговые павильоны. Все экстренные службы мобилизованы для борьбы с наводнением. По предварительным данным, пострадавших нет, говорится в публикации.

Непогода обрушилась и на столицу. На Новочеремушкинской улице у дома 21 в Москве дорогу подтопило из-за размытия грунта. В связи с этим там ограничили движение машин по одной полосе.

Днем ранее дороги в Махачкале частично затопило в результате продолжительного дождя. Движение транспорта по залитым водой дорогам затруднено, из-за чего в городе образовались пробки.