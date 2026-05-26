Несколько курортов Краснодарского края затопило из-за мощного ливня

В Тешебсе под водой оказались пять домов, а в Джубге обрушилась набережная. В Бухте Инал повреждены пляж и торговые павильоны. Все экстренные службы мобилизованы для борьбы с наводнением. По предварительным данным, пострадавших нет, говорится в публикации.