Мальчик, пропавший в Мостовском районе, найден живым в Адыгее

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, заявление о пропаже 13-летнего сына поступило в местный отдел полиции 25 мая. Мать предполагала, что подросток отправился к бабушке в город Лабинск, однако по данному адресу ребенок не появлялся.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних школьника нашли сегодня днем в Кошехабльском районе соседнего региона.
«Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было», — подчеркнули в ведомстве. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ухода ребенка из дома.