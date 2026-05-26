Свыше 1,5 тысяч пропавших людей нашли в Нижегородской области в 2026 году

Полицейские и волонтеры ПСЦ «Рысь» поделились алгоритмами оперативного поиска граждан и важными правилами безопасности перед сезоном лесных прогулок.

За четыре месяца 2026 года в полицию Нижегородской области поступило более 1600 сообщений о пропаже людей, включая 270 заявлений о детях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в ходе пресс-мероприятия в Нижегородском областном информационном центре. По горячим следам в течение первых десяти суток полицейские и волонтеры смогли установить местонахождение свыше 1500 человек, а также вернули домой 259 несовершеннолетних.

Как рассказал замначальника 8 отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Михаил Беляев, чаще всего теряются взрослые от 36 до 59 лет — на них приходится почти половина всех случаев, тогда как на детей — 16%. Силовики подчеркнули, что подавать заявление в дежурную часть ОВД или по номеру «112» нужно незамедлительно, не дожидаясь истечения нескольких суток. К поискам активно привлекаются сотрудники МЧС и добровольческие отряды.

В преддверии летнего сезона руководитель поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев призвал нижегородцев тщательно готовиться к походам в лес. Специалист рекомендовал брать с собой заряженный телефон с навигационной программой, пауэрбанк, свисток, запас воды и еды. По его словам, одежду стоит выбирать ярких цветов, поскольку камуфляж делает человека невидимым в лесу, особенно при организации поисков в ночное время.

Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи питомцев пропали в Нижегородской области за 2025 год.

