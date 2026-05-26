Свыше 1,5 тысяч пропавших людей нашли в Нижегородской области в 2026 году

Как рассказал замначальника 8 отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Михаил Беляев, чаще всего теряются взрослые от 36 до 59 лет — на них приходится почти половина всех случаев, тогда как на детей — 16%. Силовики подчеркнули, что подавать заявление в дежурную часть ОВД или по номеру «112» нужно незамедлительно, не дожидаясь истечения нескольких суток. К поискам активно привлекаются сотрудники МЧС и добровольческие отряды.