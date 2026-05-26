Автомобиль жительницы Нижегородской области конфисковали за повторное вождение в пьяном виде

Ковернинский межрайонный суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.
Автоледи вновь попалась пьяной за рулем в январе этого года. Решением суда женщину приговорили к 200 часам обязательных работ. Также она не сможет водить в течение двух с половиной лет. Автомобиль обвиняемой конфискован.
