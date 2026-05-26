В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Другие подробности не приводятся.
В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены также работают в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
