Дело об убийстве возбудили в Рязани после обнаружения тела 15-летней девочки

Уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки возбудили в Рязани, на причастность к преступлению проверяется ее брат, которого ищут. Об этом во вторник, 26 мая, сообщило СУ СК по региону.
По информации ведомства, вечером 24 мая родители девочки вернулись в свою квартиру и обнаружили в одной из комнат тело дочери с признаками насильственной смерти. Накануне супруги уехали из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вдвоем.
— Возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки (часть 1 статьи 105 УК России), — сказано на сайте СУ СК.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. В настоящее время устанавливается местонахождение брата потерпевшей, его проверяют на причастность к совершению преступления.
