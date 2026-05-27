Галицкий* после начала спецоперации вывез три миллиарда рублей из России

Инвестор Александр Галицкий* после начала специальной операции выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, также он снял три миллиарда рублей в российском банке и вывез их в неизвестном направлении. Это следует из данных прокуратуры, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— От части своих активов с 2022 года, когда началась спецоперация, Галицкий* стал успешно избавляться — или формально, используя доверенных лиц, или реально. Прибыль, которую он получал, выводил либо за границу, в том числе в Швейцарию и Турцию, либо обналичивал. Причем очень интересно, как у него получается снимать по три миллиарда за три дня в «Газпромбанке», а затем непонятно на каких машинах вывозить эти деньги и в каком направлении, — указала прокуратура в документах, передает агентство.
Александр Галицкий* выехал из РФ при помощи голландского паспорта через некоторое время после решения суда, который признал его фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс»* экстремистским объединением и предписал изъять имущество на восемь миллиардов рублей. Об этом 26 мая сообщил прокурор в Мосгорсуде.
В тот же день Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции об изъятии имущества на восемь миллиардов рублей у Галицкого*.
Все началось с того, что фондом Галицкого* заинтересовалась Генеральная прокуратура. Сотрудники ведомства выяснили, что организация финансировала ВСУ. Сам инвестор заявлял, что это не соответствует действительности.
Дело дошло до суда. Там бизнесмен изъявил желание заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой, однако ему отказали. В конце марта у него изъяли имущество, признали Галицкого* и его фонд экстремистским объединением. В доход государства также конфисковали платформу по продаже автомобилей Carprice, принадлежавшую предпринимателю.
*Галицкий и фонд Almaz Capital Partners признаны экстремистским объединением.