Мародеры в США захватили город, эвакуированный из-за утечки химикатов

Случаи мародерства зафиксированы в городе Гарден-Гров, который был эвакуирован из-за утечки химикатов.

Источник: Аргументы и факты

В городе Гарден-Гров, расположенном в американском штате Калифорния, зафиксированы случаи мародерства в домах, откуда ранее были эвакуированы жители из-за утечки опасного химиката на местном предприятии, сообщает New York Post.

Согласно публикации, около 50 тысяч горожан покинули свои жилища в связи с риском возникновения химической катастрофы. В результате этой ситуации в городе появились мародеры, проникающие в дома, оставленные жителями. На данный момент полиция подтвердила несколько арестов подозреваемых, захвативших чужие дома.

21 мая на территории предприятия GKN Aerospace в Гарден-Гров в результате перегрева одного из резервуаров с метилметакрилатом произошло образование токсичных испарений. Из-за угрозы утечки или взрыва в городе была проведена срочная эвакуация населения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше