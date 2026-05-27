Мародеры в США захватили город, эвакуированный из-за утечки химикатов

Согласно публикации, около 50 тысяч горожан покинули свои жилища в связи с риском возникновения химической катастрофы. В результате этой ситуации в городе появились мародеры, проникающие в дома, оставленные жителями. На данный момент полиция подтвердила несколько арестов подозреваемых, захвативших чужие дома.