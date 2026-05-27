Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре накануне, 26 мая, на Хумминском шоссе произошло ДТП: водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего автобус съехал в кювет, а внедорожник опрокинулся на бок, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
«Водитель Mitsubishi Pajero, мужчина 1980 г. р., житель города Юности, скончался до прибытия скорой медицинской помощи, не был пристегнут ремнем безопасности при имеющийся возможности», — говорится в сообщении.
В автобусе находились 10 пассажиров, 5 из которых получили травмы различной степени тяжести, в том числе юноша 17 лет.
Прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
Также на контроль надзорного ведомства поставлены ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.