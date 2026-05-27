Появились кадры, как ТЦК в Киеве на ходу через люк из авто достали мужчину

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлён инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киеве.
На кадрах видно, как мужчину пытаются вытащить из автомобиля прямо во время движения, используя люк в крыше машины.
Судя по опубликованным материалам, действия происходили стремительно и сопровождались сопротивлением со стороны находившегося в салоне человека. Видео вызвало эмоциональную реакцию в сети, где звучат призывы к взаимной поддержке и более организованной защите своих прав.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину, несмотря на инвалидность второй группы и серьезные проблемы с позвоночником.