Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов в сгоревшем доме в Липецке: число погибших достигло двух человек

В Липецке 26 мая произошло ЧП. В одном из жилых домов начался мощный пожар. В результате случилось обрушение конструкций. К настоящему моменту известно о гибели двух человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что ликвидацией последствий ЧП занимаются около 100 человек и 31 единица техники. Разбор завалов продолжается.
«Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело ребенка. На данный момент, количество погибших в результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке составляет 2 человека», — говорится в материале МЧС.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше