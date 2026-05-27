Бывший муж «золотой судьи» Хахалевой пытался вывести за границу более миллиарда

Генеральная прокуратура установила, что экс-муж бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт пытался вывести за рубеж незаконно нажитые активы на сумму более миллиарда рублей. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил представитель истца в суде, передает ТАСС.

По словам представителя, Роберт Хахалев обогатился благодаря тому, что его жена использовала служебное положение в личных целях. Чтобы вывезти денежные средства за границу, он в 2022 году переписал недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское» по фиктивным договорам купли-продажи. Таким образом Хахалев создал видимость, будто деньги получены законно.

В статье уточняется, что данный эпизод произошел уже после того, как Хахалеву лишили судейских полномочий и согласовали ее уголовное преследование.

В апреле Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Елене Хахалевой и членам ее семьи.

О задержании Хахалевой стало известно 27 января 2025 года. На родине, в Азербайджане, ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Экс-судья стала известна в 2017 году после «золотой свадьбы» дочери, на которую потратили два миллиона долларов. Мероприятие посетили певцы Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие.

Еще в начале февраля суд в Баку изменил меру пресечения Хахалевой — вместо ареста она была передана под надзор полиции. Российская Генеральная прокуратура позже попросила экстрадировать ее в РФ. Подробности этого дела «Вечерняя Москва» собрала в отдельном материале.