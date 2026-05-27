Тело ребенка извлекли из-под завалов при тушении пожара в доме в Липецке

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Липецке, его тело извлекли из-под завалов. Об этом в среду, 27 мая, сообщило региональное ГУ МЧС.
— Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело ребенка. На данный момент количество погибших в результате взрыва и пожара в доме в Липецке составляет два человека, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара, который разгорелся в частном доме в Липецке, погиб один человек. Региональная прокуратура назвала взрыв бытового газа в качестве причины возгорания. Возбуждено уголовное дело.
О самом пожаре стало известно вечером 26 мая дня. Инцидент произошел в жилом частном доме на улице Баумана в Липецке. Позже в здании прогремел взрыв, после чего оно частично обрушилось. Под завалами могут находиться три человека. По предварительной информации, причиной произошедшего стала детонация газа.