В Липецке извлекли тело третьего погибшего из-под завалов: главное о пожаре в жилом доме

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов в сгоревшем доме в Липецке. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до трех. Об этом уведомили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, пожар полностью ликвидировали. Работы по разбору конструкций завершены. Причина пожара будет известна позже.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.
