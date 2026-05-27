Нейросеть отобрала аэроснимки с места поисков семьи Усольцевых, идет их изучение

Нейросеть проанализировала большой массив аэрофотоснимков, которые были сделаны во время поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом РИА Новости рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
По ее словам, за время поисковой операции было сделано более 20 тысяч фотографий. Все их исследовали при помощи нейросети.
«Скорость ее работы — 0,4 секунды на фотографию», — уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что нейросеть отобрала часть снимков, и теперь их изучением занимается группа просмотра и анализа.
В тайге, где пропали Усольцевы, с субботы по понедельник работала автономная команда поисковиков: координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с маленькой дочкой Ариной пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в недолгий поход. Через несколько дней начались их поиски. Активная фаза поисковой операции продлилась до установления сплошного снежного покрова.
23 мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи, к ним присоединились следователи и отряд «ЛизаАлерт».
Главной версией сотрудников СК, которые расследуют уголовное дело об исчезновении семьи, считается несчастный случай.