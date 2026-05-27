Аэроснимки с места поисков семьи Усольцевых изучили с помощью нейросети

Нейросеть проанализировала около 20 тысяч аэрофотоснимков, которые были сделаны при поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом в среду, 27 мая, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
— Снимков за весь период пребывания на месте поиска было сделано более 20 тысяч. Сейчас, после анализа нейросети, они направлены на более глубокое изучение. Скорость работы нейросети — 0,4 секунды на фотографию, — цитирует ее РИА Новости.
Она уточнила, что нейросеть из всех снимков отобрала некоторое количество, и теперь этими фото занимается группа просмотра и анализа. Также Чооду рассказала, что автономная группа поисковиков — координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф — была на месте поисков с субботы по понедельник, с 23 по 25 мая.
26 мая сообщалось, что спасатели обследовали 10 квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.
Ранее специалисты в студии «Пусть говорят» на Первом канале сообщили, что тела семьи Усольцевых могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть и криминальные, вплоть до полного избавления от тел.