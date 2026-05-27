Тело третьего погибшего нашли при разборе завалов после пожара в доме в Липецке

Спасатели во время разборов частично обрушившегося после пожара частного дома в Липецке обнаружили тело третьего погибшего. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.
— Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенок, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Уточняется, что пожар полностью ликвидирован, работы по разбору завалов завершены. Причину возгорания установят дознаватели МЧС РФ.
До этого сообщалось, что ребенок погиб при пожаре в частном доме в Липецке, его тело извлекли из-под завалов. Количество погибших в результате взрыва и пожара в доме в Липецке составляет два человека.
В результате пожара, который разгорелся в частном доме в Липецке, погиб один человек. Региональная прокуратура назвала взрыв бытового газа в качестве причины возгорания. Возбуждено уголовное дело.
О самом пожаре стало известно вечером 26 мая. Инцидент произошел в жилом частном доме на улице Баумана в Липецке. Позже в здании прогремел взрыв, после чего оно частично обрушилось. Под завалами могут находиться три человека. По предварительной информации, причиной произошедшего стала детонация газа.