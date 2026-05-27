Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело третьего погибшего нашли при разборе завалов после пожара в доме в Липецке

Спасатели во время разборов частично обрушившегося после пожара частного дома в Липецке обнаружили тело третьего погибшего. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели во время разборов частично обрушившегося после пожара частного дома в Липецке обнаружили тело третьего погибшего. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенок, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Уточняется, что пожар полностью ликвидирован, работы по разбору завалов завершены. Причину возгорания установят дознаватели МЧС РФ.

До этого сообщалось, что ребенок погиб при пожаре в частном доме в Липецке, его тело извлекли из-под завалов. Количество погибших в результате взрыва и пожара в доме в Липецке составляет два человека.

В результате пожара, который разгорелся в частном доме в Липецке, погиб один человек. Региональная прокуратура назвала взрыв бытового газа в качестве причины возгорания. Возбуждено уголовное дело.

О самом пожаре стало известно вечером 26 мая. Инцидент произошел в жилом частном доме на улице Баумана в Липецке. Позже в здании прогремел взрыв, после чего оно частично обрушилось. Под завалами могут находиться три человека. По предварительной информации, причиной произошедшего стала детонация газа.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше