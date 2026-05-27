Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкер пострадал от взрыва в Оманском заливе

Капитан танкера у берегов Омана сообщил о взрыве вблизи ватерлинии. Судно находится в 111 км от Маската, экипаж в безопасности.

Источник: Reuters

На танкере, находящемся у побережья Омана, произошёл взрыв. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Инцидент зафиксирован в 60 морских милях (111 км) к востоку от Маската, столицы Омана. Капитан судна передал данные о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, вблизи ватерлинии. В настоящее время угрозы для танкера и его экипажа нет, однако часть бункерного топлива вылилась в море.

По факту происшествия начато расследование. UKMTO рекомендовало всем судам проявлять осторожность при проходе через данный район и сообщать о любой «подозрительной активности».