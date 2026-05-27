Танкер пострадал от взрыва в Оманском заливе

На танкере, находящемся у побережья Омана, произошёл взрыв. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
Инцидент зафиксирован в 60 морских милях (111 км) к востоку от Маската, столицы Омана. Капитан судна передал данные о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, вблизи ватерлинии. В настоящее время угрозы для танкера и его экипажа нет, однако часть бункерного топлива вылилась в море.
По факту происшествия начато расследование. UKMTO рекомендовало всем судам проявлять осторожность при проходе через данный район и сообщать о любой «подозрительной активности».