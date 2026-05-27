Над Севастополем сбили 14 беспилотников

Над Севастополем была отражена атака беспилотников, в ходе которой силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 14 дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Сообщается, что беспилотники были сбиты в разных районах города, включая Северную сторону, а также акваторию Севастопольской бухты и район бухты Омега. Военные задействовали дежурные средства ПВО для защиты территории.
Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, а профильные службы продолжают отслеживать воздушную обстановку и оперативно реагировать на возможные новые угрозы.
Ранее российские военные обезвредили несколько воздушных целей на подлёте к Ленинградской области.