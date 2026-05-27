Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Севастополем сбили 14 беспилотников

Средства ПВО уничтожили над Севастополем 14 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Над Севастополем была отражена атака беспилотников, в ходе которой силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 14 дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что беспилотники были сбиты в разных районах города, включая Северную сторону, а также акваторию Севастопольской бухты и район бухты Омега. Военные задействовали дежурные средства ПВО для защиты территории.

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, а профильные службы продолжают отслеживать воздушную обстановку и оперативно реагировать на возможные новые угрозы.

Ранее российские военные обезвредили несколько воздушных целей на подлёте к Ленинградской области.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше