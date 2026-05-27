В Рязани завели дело по факту убийства 15-летней девочки

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. В рамках расследования проводится проверка брата погибшей на предмет его возможной причастности к преступлению.
Как сообщает СУ СК РФ по региону, вечером 24 мая родители девушки вернулись в свою квартиру и обнаружили тело дочери в одной из комнат с признаками насильственной смерти. До этого с ней в квартире находился лишь 17-летний брат.
В официальном сообщении ведомства указано, что по факту возбуждено уголовное дело по статье, квалифицирующей деяние как умышленное причинение смерти другому человеку.
В рамках проводимого расследования следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, а также предпринимаются меры по установлению местонахождения брата потерпевшей, который является одним из ключевых фигурантов данного уголовного дела.
