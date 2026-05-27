Дело обвиняемого в халатности участкового закончилось оправданием: его действия не повлияли на теракт в «Крокусе»

В Тверской области прошел суд над старшим участковым Антоном Петуховым. Его обвиняли в халатности из-за фиктивной регистрации на участке двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Суд закончился оправдательным приговором, пишет РИА Новости.
Сообщается, что обвиняемый никак не повлиял на причастность фигурантов дела о «Крокусе» к теракту. Прокуратура попыталась обжаловать решение суда. Однако Антона Петухова в итоге все же оправдали.
«Изначально, как указано в материалах, суд в Тверской области вернул дело в отношении Петухова прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее оно попало в суд и закончилось оправданием», — сказано в материалах по делу.
Из 19 участников теракта в «Крокусе» 15 получили пожизненные сроки. Остальные фигуранты дела проведут в колонии строгого режима от 19 лет и 11 месяцев до 22 с половиной лет.