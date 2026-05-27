Маньяк-душитель сбежал из госпиталя в Ленинградской области после ранения на СВО

Из госпиталя в Ленинградской области после ранения на спецоперации сбежал маньяк-душитель Андрей Кийко, насиловавший и убивавший девушек. Об этом во вторник, 26 мая, сообщило издание 47news.ru.
Жители Ропши в Ломоносовском районе заметили, что около пунктов выдачи заказов, магазинов и почты мужчина в штатском показывал прохожим ориентировку с фото. Рядом дежурил автомобиль с военными номерами. Позже машину видели на линиях ближайших садоводств.
Выяснилось, что они разыскивают 41-летнего Андрея Кийко, который был осужден за нападения на девушек и убийства — его прозвали «сосновским маньяком-душителем». В 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны, на тот момент ему оставалось сидеть семь лет. В январе 2025 года он был ранен. После госпиталя в Ростове Кийко перевели на реабилитацию в Кронштадт. Позже он сбежал.
В статье сказано, что в розыск его объявили только недавно, хотя дезертировал он намного раньше. Полицию поставили в известность последней, сотрудники правоохранительных органов разыскивают петербуржца.
Кийко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 года по 2007 год на его счету 15 выживших жертв и три убийства — он подкарауливал хрупких и одиноких жертв около парка Сосновка. Подходил сзади, душил, а к груди прижимал нож. Потом он насиловал их в кустах или вел до квартиры. У выживших оставались тяжелые травмы. На допросах он во всем признался, но тогда было известно только о двух убийствах. Прокурор вместо пожизненного запросила 25 лет, а суд дал 22 года. Уже в колонии Кийко сознался в третьем убийстве, и срок ему увеличили до 25 лет.
