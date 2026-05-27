Маньяк-душитель сбежал из госпиталя в Ленинградской области после ранения на СВО

Кийко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 года по 2007 год на его счету 15 выживших жертв и три убийства — он подкарауливал хрупких и одиноких жертв около парка Сосновка. Подходил сзади, душил, а к груди прижимал нож. Потом он насиловал их в кустах или вел до квартиры. У выживших оставались тяжелые травмы. На допросах он во всем признался, но тогда было известно только о двух убийствах. Прокурор вместо пожизненного запросила 25 лет, а суд дал 22 года. Уже в колонии Кийко сознался в третьем убийстве, и срок ему увеличили до 25 лет.