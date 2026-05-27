Взрыв прогремел на танкере у берегов Омана

Нефтяной танкер подвергся обстрелу в акватории у берегов Омана, что привело к разливу части перевозимого топлива, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По уточненной информации, инцидент произошел, когда судно находилось примерно в 111 километрах к востоку от Маската.
Согласно сообщению капитана танкера, взрыв произошел у левого борта в районе кормы, в непосредственной близости от ватерлинии. В результате повреждения судна произошло попадание нефтепродуктов в море. При этом члены экипажа не пострадали. По факту происшествия инициировано расследование.
