Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецке на месте пожара в доме из-под завалов извлекли тело ребёнка

В Липецке после пожара и частичного обрушения частного дома спасатели извлекли из-под завалов тела трёх человек, включая ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело ребёнка после пожара и частичного обрушения дома в Липецке, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Кроме того, при разборе завалов найдено тело ещё одного погибшего. Число жертв происшествия достигло трёх.

«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — сказано в публикации в канале регионального подразделения ведомства на платформе «Макс».

Отмечается, что пожар полностью ликвидирован. Разбор обрушившихся конструкций завершён.

Напомним, пожар и хлопок в частном жилой доме в Липецке произошли 26 мая. В результате постройка частично обрушилась. Огонь также распространился на стоящие рядом автомобили и постройки во дворе.

В прокуратуре региона Липецкой области заявили, что причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше