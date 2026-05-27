В Липецке на месте пожара в доме из-под завалов извлекли тело ребёнка

Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело ребёнка после пожара и частичного обрушения дома в Липецке, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Липецкой области.
Кроме того, при разборе завалов найдено тело ещё одного погибшего. Число жертв происшествия достигло трёх.
«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — сказано в публикации в канале регионального подразделения ведомства на платформе «Макс».
Отмечается, что пожар полностью ликвидирован. Разбор обрушившихся конструкций завершён.
Напомним, пожар и хлопок в частном жилой доме в Липецке произошли 26 мая. В результате постройка частично обрушилась. Огонь также распространился на стоящие рядом автомобили и постройки во дворе.
В прокуратуре региона Липецкой области заявили, что причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.