Участкового оправдали по делу о фиктивной регистрации фигурантов «Крокуса»

Старшего участкового Антона Петухова обвиняли в том, что он не пресек нарушения миграционного законодательства и не сообщил о фиктивной регистрации иностранных граждан. В документах говорится, что житель Твери Салохиддин Ашуров незаконно зарегистрировал в своем доме братьев Аминчона и Диловара Исломовых — фигурантов дела о теракте в «Крокусе».