Участкового оправдали по делу о фиктивной регистрации фигурантов «Крокуса»

Суд в Тверской области оправдал участкового полиции, обвиняемого в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сказано в материалах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Старшего участкового Антона Петухова обвиняли в том, что он не пресек нарушения миграционного законодательства и не сообщил о фиктивной регистрации иностранных граждан. В документах говорится, что житель Твери Салохиддин Ашуров незаконно зарегистрировал в своем доме братьев Аминчона и Диловара Исломовых — фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
Следствие отмечало, что бездействие Петухова позволило нарушителям миграционного законодательства находиться на территории РФ и впоследствии принять участие в совершении теракта. Участковому ставилось в вину то, что он не проинформировал миграционный пункт о возможной фиктивной регистрации и не возбудил уголовное дело в отношении Ашурова.
Но суд пришел к выводу, что прямой связи между действиями Петухова и причастностью нарушителей к нападению не установлено. Судья не увидел в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей УК России «Халатность», и вынес оправдательный приговор, сказано в статье.
Прокуратура попыталась обжаловать данное решение, но апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор.
24 апреля сообщалось, что суд приговорил управляющую апарт-отелем к трем годам тюрьмы за незаконное размещение иностранцев — исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».
Приговор по делу о теракте в «Крокусе» вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам. Как судили злоумышленников — в материале «Вечерней Москвы».