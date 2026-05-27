Почти полкило наркотиков изъяли у жителей Подмосковья во Владивостоке

23-летняя девушка и 20-летний юноша, уроженцы Московской области, были задержаны сотрудниками Росгвардии около леса на улице Русской. Их поведение показалось силовикам подозрительным, поэтому они остановили пару для проверки документов и досмотра.
В вещах молодых людей обнаружили 10 свёртков с веществом, которое по результатам экспертизы оказалось синтетическим наркотиком — мефедроном, суммарная масса — 80 грамм. Ребят передали полицейским из отдела наркоконтроля.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что молодые люди прибыли во Владивосток для распространения наркотиков через «закладки», чтобы заработать. Все тайники были найдены, из них изъяли ещё 320 грамм мефедрона, а также 60 грамм вещества в восьми свёртках, электронные весы и зип-пакеты для фасовки. Всё конфисковали как вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — сбыт наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой части статьи составляет от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения (к женщинам пожизненное не применяется). Жители Подмосковья задержаны, им выбирают меру пресечения.
На днях во Владивостоке на улице Луговой также был задержан 21-летний юноша с крупной партией мефедрона. Он привлёк внимание полицейского патруля, так как заметно занервничал при виде силовиков и попытался убежать. Молодого человека доставили в отделение, где при обыске нашли у него свёртки со 130 граммами синтетического наркотика.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Устанавливается круг лиц, причастных к этому каналу сбыта. Юноша водворён в следственный изолятор.