Казахстанец взял машину у отца своей жены и насмерть сбил школьницу

Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, где было интенсивное движение. Она скончалась на месте от столкновения с машиной. Водителя задержали и отправили в изолятор. По информации «КТК», в момент аварии он был трезв.
Горожане утверждают, что это не первая трагедия на этом опасном участке. В декабре пенсионерка получила там тяжелую травму. Магистраль проходит через частный сектор, ближайший светофор находится более чем в 300 метрах от пешеходов.
Полицейские планировали установить ограничения на этом участке еще до трагедии, но не успели. Теперь, по словам начальника регионального управления административной полиции Департамента полиции Алтынбека Жамалиева, они собираются:
Установить дорожные знаки.
Увеличить дорожную сплошную разметку.
Установить аппаратный комплекс фиксации скорости.
Разместить пешеходный переход вблизи остановки.
26 мая в Астане грузовик сбил школьника. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.