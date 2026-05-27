Глава СК заинтересовался делом о нападении собак на женщину в Красноярском крае

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после нападения собак на женщину в Красноярском крае. ЧП произошло 26 мая на территории детсада в Назарове, где пострадавшая работает сторожем. После происшествия было заведено уголовное было. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что это не единичный случай нападения собак на людей.
Председатель СК поручил руководителю Главного следственного управления СК России по краю и Хакасии Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.