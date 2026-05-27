Глава СК заинтересовался делом о нападении собак на женщину в Красноярском крае

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после нападения собак на женщину в Красноярском крае. ЧП произошло 26 мая на территории детсада в Назарове, где пострадавшая работает сторожем. После происшествия было заведено уголовное было. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что это не единичный случай нападения собак на людей.