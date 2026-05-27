В Амурской области нашли живой пропавшую женщину с пятью детьми: они ушли из дома в конце апреля

В Амурской области завершились спасательные операции по поиску пропавшей женщины с пятью детьми. Они ушли из дома 30 апреля. Пропавших обнаружили живыми в Благовещенске. Об этом рассказали в СУ СК России по Амурской области, цитирует поисково-спасательный отряд «Амур».
Как оказалось, женщина вместе с детьми жила у подруги. Все это время она не выходила на связь. По имеющимся сведениям, с женщиной и детьми все в порядке.
«Многодетная мама все это время жила у свой подруги в областном центре», — сказано в сообщении.
Тем временем в Липецке полностью ликвидировали пожар после взрыва в жилом доме. Спасатели извлекли из-под завалов три тела. Работы по разбору конструкций дома завершены. Причина пожара будет известна позже. По предварительным данным, произошел хлопок газа.