Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амурской области нашли живой пропавшую женщину с пятью детьми: они ушли из дома в конце апреля

Полиция нашла пропавшую месяц назад женщину с пятью детьми в Амурской области.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области завершились спасательные операции по поиску пропавшей женщины с пятью детьми. Они ушли из дома 30 апреля. Пропавших обнаружили живыми в Благовещенске. Об этом рассказали в СУ СК России по Амурской области, цитирует поисково-спасательный отряд «Амур».

Как оказалось, женщина вместе с детьми жила у подруги. Все это время она не выходила на связь. По имеющимся сведениям, с женщиной и детьми все в порядке.

«Многодетная мама все это время жила у свой подруги в областном центре», — сказано в сообщении.

Тем временем в Липецке полностью ликвидировали пожар после взрыва в жилом доме. Спасатели извлекли из-под завалов три тела. Работы по разбору конструкций дома завершены. Причина пожара будет известна позже. По предварительным данным, произошел хлопок газа.