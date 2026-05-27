Появились кадры падения башенного крана в Астрахани

Башенный кран опрокинулся от мощного порыва ветра в Астрахани.

Источник: Аргументы и факты

В Астрахани в результате сильного порыва ветра произошло падение башенного крана на строительной площадке жилого комплекса. В момент инцидента в кабине находился оператор, который погиб, сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, работы на высоте продолжались, несмотря на предупреждения экстренных служб о неблагоприятных погодных условиях. Следствие считает, что это могло стать одним из факторов трагедии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту возможного нарушения требований охраны труда. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ответственные за организацию работ на объекте.

Ранее девять человек попали под снежный завал на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Рабочие местного горнодобывающего предприятия пострадали в результате схода лавины.