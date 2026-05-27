Учёный рассказал, чем опасен сухой шквалистый ветер

Опасность сухого шквалистого ветра описал учёный из ПГНИУ.
«Выявлена закономерность, что большинство случаев гибели людей при шквалистом ветре случается, когда это природное явление не сопровождается осадками. И люди остаются на открытом пространстве, в то время как при шквалистом ветре с дождём ищут укрытие, чтобы не промокнуть», — рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.
При сухом шквалистом ветре надо искать укрытие, так как ветер такой силы может срывать элементы кровли, временные ограждения, вывески, провоцировать обрушение деревьев, что влечёт риск травм и повреждений.
По словам эксперта, в Пермском крае 27 мая дождей будет мало. При этом ожидаются порывы ветра сильнее, чем 26 мая, когда в Оханске фиксировали скорость ветра до 23 м/с, а в Осе и в районе аэропорта «Большое Савино» до 22 м/с. Зоной максимального риска Андрей Шихов назвал юго-восток Прикамья — Кунгурский, Кишертский, Октябрьский, Суксунский округа. Он не исключил шквалистый ветер в Перми.
Напомним, 26 мая 2026 года в Пермском крае от удара поваленного сильным ветром дерева погибла девочка.