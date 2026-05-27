Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую в Амурской области женщину с пятью детьми нашли живой

Поиски женщины с пятью детьми завершились в Амурской области. Ее обнаружили живой. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Амур».

Поиски женщины с пятью детьми завершились в Амурской области. Ее обнаружили живой. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Амур».

— Найдена, жива, — сказано в Telegram-канале отряда.

Мать с пятью детьми около месяца искали в Амурской области. В конце апреля вся семья ушла из дома и не вернулась. Знакомые предполагали, что мать могла сбежать от кредиторов — у нее были большие долги. Женщина нигде не работала и жила на детские пособия, а двое ее детей не были официально зарегистрированы. Что еще известно о загадочном исчезновении — в материале «Вечерней Москвы».

Ольга Кочергина пропала в Благовещенске 30 апреля. В тот день она вместе со своими пятью детьми вышла из дома на улице Чайковского и пропала. Женщина не отвечала на звонки, и через несколько дней ее родственники обратились в полицию.