Пропавшую в Амурской области женщину с пятью детьми нашли живой

Поиски женщины с пятью детьми завершились в Амурской области. Ее обнаружили живой. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Амур».
— Найдена, жива, — сказано в Telegram-канале отряда.
Мать с пятью детьми около месяца искали в Амурской области. В конце апреля вся семья ушла из дома и не вернулась. Знакомые предполагали, что мать могла сбежать от кредиторов — у нее были большие долги. Женщина нигде не работала и жила на детские пособия, а двое ее детей не были официально зарегистрированы. Что еще известно о загадочном исчезновении — в материале «Вечерней Москвы».
Ольга Кочергина пропала в Благовещенске 30 апреля. В тот день она вместе со своими пятью детьми вышла из дома на улице Чайковского и пропала. Женщина не отвечала на звонки, и через несколько дней ее родственники обратились в полицию.