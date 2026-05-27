Во Владивостоке полиция ищет водителя, наехавшего на 12-летнюю девочку

25 мая на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке машина сбила 12-летнюю девочку, которая садилась в автомобиль у дома № 34. Сейчас ребёнок лечится амбулаторно, а личность водителя, травмировавшего ребёнка, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. По данным пресс-службы городского УМВД, информация о пострадавшей школьнице поступила из травмпункта.
Из материалов проверки следует, что инцидент случился днём, примерно в 12:20. В момент, когда девочка садилась в машину, водитель тронулся с открытой дверью, и автомобиль наехал на ребёнка.
Медики диагностировали у школьницы травму стопы и назначили амбулаторное лечение без госпитализации. В полицию о случившемся сообщили примерно через десять часов после ДТП, уточнили в региональном управлении МВД.
Инспекторы ДПС оформили материалы по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, из-за которого человеку причинён лёгкий или средний вред здоровью. Кроме того, возбуждено дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ об оставлении места аварии водителем при отсутствии признаков уголовного преступления.
Сейчас Госавтоинспекция устанавливает, кто был за рулём в момент наезда, и где находится этот человек. По итогам проверки по делу примут процессуальное решение в соответствии с российским законодательством, сообщили в городском управлении МВД.