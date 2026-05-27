Трёх экс-полицейских обвиняют во взятках, связанных с эвакуацией машин

Во Владивостоке перед судом предстанут три бывших инспектора ДПС и восемь местных жителей, которых следствие считает участниками коррупционной схемы при эвакуации машин на штрафстоянки. Обвинительное заключение по делу утвердил исполняющий обязанности прокурора Приморского края, после чего материалы направили во Фрунзенский районный суд.
По данным прокуратуры края, речь идёт о схеме, которая, по версии следствия, действовала с января 2019 года по октябрь 2023 года. Инспекторы ДПС работали вместе с представителями фирм, эвакуировавших автомобили нарушителей, и фактически определяли машины на заранее выбранные специализированные стоянки.
Следователи считают, что владельцы этих стоянок платили инспекторам за то, чтобы эвакуированные автомобили оказывались именно у них. Часть денег, по версии следствия, передавали через водителей эвакуаторов, которые выступали посредниками.
Общая сумма незаконных выплат по этому делу превысила 900 тысяч рублей. В сообщениях прокуратуры отмечается, что в похожем деле, которое уже слушается во Фрунзенском районном суде в отношении пяти других бывших сотрудников полиции и семи гражданских лиц, фигурирует свыше 700 тысяч рублей взяток по аналогичной схеме.
Каждому из фигурантов нового дела в зависимости от его роли вменяют разные составы преступлений. В материалах прокуратуры указано, что речь идёт о даче взятки должностному лицу в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ), посредничестве во взяточничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пункты «а», «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ), а также о получении взятки должностным лицом через посредника, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).
В управлении собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю сообщили, что именно его сотрудники пресекли деятельность этой группы и задокументировали эпизоды передачи денег инспекторам и посредникам.
В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых наложили арест примерно на 6 миллионов рублей.