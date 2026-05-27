Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер в Хабаровском крае сжёг свою дачу и два дома соседей

Пожилой мужчина поджёг сухую траву на своём участке.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Советской Гавани местный житель при сжигании травы на своем участке случайно поджег дачный дом, сгорели и два дома соседей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пожар произошел накануне, 26 мая, на улице Юбилейной, где расположены дачные участки. Пенсионер стал жечь траву у своей дачи, но огонь быстро распространился и вспыхнул его дом. После этого пламя моментально перекинулось на две соседние дачи, в результате сгорели три дома. Огонь потушили пожарные, люди не пострадали.

— Все дома сразу вспыхнули, как спички, хорошо, что огонь не перекинулся дальше, на лес, — рассказал очевидец.

Напомним, в Хабаровском крае действует особый противопожарный режим, сжигание сухой травы и разведение открытого огня категорически запрещены. Нарушителям — физическим лицам грозят штрафы до 20 тысяч рублей. Также до 31 мая запрещено посещение лесов.