Мосгаз убил пятерых за 20 дней и выдал себя телевизором

В конце декабря 1963 года в Москве появился страх, который не ломал дверь и не приходил ночью через черный ход. Он звонил в дверной звонок. Молодой мужчина представлялся работником Мосгаза, позже — сотрудником ЖЭКа, входил как человек из понятной коммунальной системы, оглядывался, спрашивал, кто дома, и выбирал тех, кто не мог дать отпор.
За 20 дней Владимир Ионесян совершил пять доказанных убийств в Москве и Иванове, изнасиловал и ранил топором 15-летнюю школьницу, которая выжила, и стал одним из самых резонансных советских преступников начала 1960-х годов. Его ловили с 20 декабря 1963 года до 12 января 1964 года. Для МУРа и органов охраны общественного порядка РСФСР это была одна из крупнейших операций того времени: Москва, Иваново, Казань, фоторобот, отпечатки, свидетели, грузовик, украденный телевизор и закрытый суд.
Дело Мосгаза важно не только числом жертв. Ионесян превратил в оружие доверие к повседневности. В советском доме коммунальный мастер не выглядел угрозой. Проверка плиты, счетчика, вентиля, жалоба на ЖЭК — все это было частью обычной городской жизни. Люди открывали не незнакомцу, а функции. Он пришел не как налетчик, а как человек «от службы». В этом и была главная ловушка.
После первых убийств москвичи начали бояться не только подозрительных людей, но и настоящих работников газовой службы. В город вошел страх перед самой дверью. В подъездах стали прислушиваться к шагам, спрашивать через дверь, смотреть в глазок, предупреждать детей. Преступник получил прозвище Мосгаз не потому, что это было просто броское слово. Оно точнее всего передавало механизм ужаса: знакомая бытовая фраза вдруг стала сигналом смертельной опасности.
Дверной звонок стал началом страха.
Владимир Михайлович Ионесян родился 27 августа 1937 года в Тбилиси. Он рано проявлял музыкальные способности, учился в музыкальном училище, поступил в Тбилисскую консерваторию, но на втором курсе ушел работать в театр. Эта часть биографии позже будет звучать почти как мрачная деталь дела: человек, который умел держаться перед людьми и играть роль, использовал это не на сцене, а на лестничных клетках.
В ранней биографии Ионесяна есть расхождения. В одних материалах говорится о судимости за хищение, в других — о сроке за уклонение от службы после истории с медицинскими документами. Более устойчиво подтверждается главное: до серии убийств он уже имел проблемы с законом, был связан с театральной средой, женился на выпускнице Тбилисской консерватории Медее, имел маленького сына, а затем оказался в Оренбурге.
В Оренбурге он работал солистом-тенором в театре музыкальной комедии. Там рядом с ним появилась Алевтина Дмитриева — молодая балерина кордебалета. Ей был 21 год. Она приехала из Казани, не закрепилась в труппе и тяжело переживала профессиональную неудачу. Ионесян воспользовался этой уязвимостью.
Для Дмитриевой он придумал другую биографию. Говорил, что связан с органами, имеет возможности и может помочь ей попасть на большую сцену. В пересказах дела Ионесян объяснял желание помочь Дмитриевой тем, что считал ее очень хорошим человеком. Слова звучали почти бытово, но за ними уже начиналась двойная жизнь. Перед женой и прежним кругом он был артистом с проблемами и прошлым. Перед Дмитриевой — человеком «с заданием» и связями. Перед жильцами — коммунальным работником. Перед следствием, пока его не назвали по имени, — неизвестным мужчиной в ушанке.
Ионесян не был неуловимым «гением зла». Его метод был прост и потому страшен. Он пользовался уверенным голосом, дневным временем, слабой настороженностью жильцов и новой городской застройкой. В подъезде, где люди только заселились и еще не знали соседей, чужой человек с папкой или сумкой не выглядел нарушителем. Он выглядел как часть быта.
Новостройки открыли убийце маршрут.
Первое доказанное убийство произошло 20 декабря 1963 года в Москве, в доме № 4 на Балтийской улице, в районе Сокол. В источниках возраст первой жертвы иногда расходится, но чаще называется 12-летний Константин Соболев. Его семья только переехала в новую хрущевку. Мальчик остался дома, пока мать вышла за покупками для квартиры.
Для Ионесяна этот дом был удобен именно как новостройка. Район активно заселялся, люди массово переезжали из коммуналок в отдельные квартиры, соседи еще не знали друг друга. Человек, который ходит по этажам и проверяет газ, не выбивался из картины. В таких домах чужой мог пройти почти незаметно.
Он ходил по квартирам под видом работника Мосгаза. Не ломился, не угрожал, не спешил. Сначала искал удобную ситуацию. В одной из квартир ему открыл 9-летний Владимир Теплов. В материалах дела и поздних публикациях отмечалось, что ради защиты свидетеля он также фигурировал под другим именем. Ионесян спросил, есть ли кто-нибудь дома. Мальчик машинально ответил: «Все дома». В квартире, по пересказам, находились только пожилая женщина и младенец. Но эта короткая фраза спасла ему жизнь.
Ионесян не напал. Он прошел на кухню, сделал вид, что осматривает плиту, и ушел. Позже с ручки газовой плиты сняли пригодные отпечатки. Тогда еще никто в доме не понимал, что ребенок только что видел человека, который через несколько минут убьет другого мальчика и станет главным страхом Москвы.
После этого Ионесян оказался в квартире Соболева. Ребенок был один. Преступник убил его и забрал из квартиры 60 рублей, флакон одеколона «Шипр», детскую кофту или свитер, затемненные очки. Набор похищенного уже в первом эпизоде выглядел несоразмерным содеянному. Добыча была мелкой, почти случайной. Жестокость — предельной.
Мать вернулась домой после магазина и обнаружила сына убитым. В позднейших пересказах говорится, что пережитое сломало ее психику. Даже если не уходить в эту деталь, первый эпизод остается центром всей истории: серия началась не с нападения на взрослого в темном переулке, а с убийства ребенка в новой советской квартире, куда семья въехала в надежде на нормальную отдельную жизнь.
Ионесян разрушил не только одну семью. Он ударил по самой идее защищенного дома.
Ребенок дал розыску лицо.
После убийства на Балтийской улице милиция начала обход жильцов. Так следствие вышло на Владимира Теплова — ребенка, которому Ионесян тоже звонил в дверь. Его показания стали одним из первых серьезных прорывов. Мальчик запомнил внешность незнакомца, голос, манеру, одежду. Особенно важной оказалась ушанка: она была завязана на затылке, а не на макушке. Для москвичей того времени это выглядело непривычно и выдавало приезжего.
Криминалист Софья Файнштейн по показаниям свидетелей составила фотокомпозиционный портрет преступника. Для восстановления внешности привлекали художника Наума Карповского и антрополога Михаила Герасимова. Это был не цифровой фоторобот в современном смысле, а сложная ручная работа с памятью свидетелей, отдельными чертами, сравнениями и поправками.
По опубликованным материалам, одна случайная деталь помогла сделать портрет точнее: во время работы с Тепловым в кабинет заглянул сотрудник МУРа, внешне похожий на Ионесяна. Это позволило уточнить черты лица. В деле Мосгаза этот фотокомпозиционный портрет стал одним из самых известных ранних опытов такого рода в советском уголовном розыске.
Сегодня деталь с ушанкой может показаться мелкой. Для следствия она была рабочей. В городе без камер, электронных баз и мгновенного обмена данными любая устойчиво повторенная примета имела вес. «Мужчина в пальто» — слишком широко. «Приезжий, южного типа, с ушанкой, завязанной не по-московски» — уже направление. Сыщики предположили, что преступник не местный или недавно приехал в Москву.
Следствие быстро поняло и главное: он не взламывает квартиры, а проходит внутрь по социальной роли. Он не выглядит как налетчик. Он говорит как человек, который пришел по делу. Против взломщика работает шум, замок, соседская тревога. Против «работника службы» в первые секунды почти ничего не работает.
Иваново доказало серию.
После убийства на Балтийской улице у милиции уже были отпечатки, описание, фоторобот, важная примета и понимание способа проникновения. Но имени не было. Между верным следственным направлением и задержанием оставался большой город, где человек мог уйти в другой район, другой дом, другой поезд.
Ионесян так и сделал. 25 декабря 1963 года он оказался в Иванове вместе с Алевтиной Дмитриевой. Там серия стала очевидной. На улице Калинина он убил 12-летнего Михаила Кулешова. Из квартиры забрал пиджак, кофту, авторучки и облигации. Затем на соседней Октябрьской улице убил 74-летнюю женщину. Из ее квартиры вынес фонарик и 70 копеек.
По тяжести преступления и ничтожности добычи ивановские эпизоды особенно ясно показывали: обычная корысть не объясняет происходящее полностью. Если человек идет на убийство ради фонарика, мелочи и случайной одежды, значит, в деле есть нечто большее, чем грабеж. Следствие, конечно, обязано было работать с юридическими составами — убийство, разбой, изнасилование. Но для понимания самой серии этого было мало.
После этого Ионесян вернулся на улицу Калинина и напал на 15-летнюю Галину Петропавловскую. Она подверглась сексуальному насилию, получила тяжелые ранения, но выжила. Для следствия это было ключевым обстоятельством. Появился не только труп, не только отпечаток, не только показания соседей, а живая потерпевшая, которая видела нападавшего вблизи и могла описать его.
Ивановские эпизоды превратили дело из московского убийства в межгородскую серию. Один и тот же человек перемещался между городами, использовал сходную легенду, выбирал беззащитных, брал случайные вещи и оставлял за собой одинаковый почерк. После Иванова расследование получило статус особо важного. В материалах указывается, что его контролировали на высоком уровне, а ходом дела интересовались руководители республиканского и союзного масштаба.
В тот же вечер Ионесян объяснил Дмитриевой необходимость срочного отъезда «заданием» и опасностью. Они не пошли на станцию сразу, а прошли около 10 километров по шоссе в сторону Москвы и только затем сели в автобус. Эта деталь важна не как приключенческий эпизод, а как показатель его состояния: он уже боялся задержания, но продолжал держать рядом женщину, которой рассказывал не о реальности преступлений, а о вымышленной службе.
Москва перестала верить газовщикам.
После Иванова страх стал почти самостоятельной частью дела. В Москве и Иванове обсуждали «газовщика», который входит в квартиры. Пошли слухи, что он ищет детей, оставшихся без взрослых. Это было не совсем точно: среди жертв были дети, пожилая женщина и взрослая женщина. Он выбирал не возраст, а беспомощность в момент нападения. Но слухи редко уточняют юридические детали. Они ловят суть страха. А суть была простой: нельзя открывать дверь.
Кличка Мосгаз закрепилась потому, что первая и самая узнаваемая легенда была связана с газовой службой. Позже он представлялся и сотрудником ЖЭКа, но общественная память выбрала именно это слово. «Мосгаз» оказался не просто прозвищем преступника. Это был звук за дверью, короткий пароль доверия, который вдруг стал сигналом опасности.
Фраза «Откройте, Мосгаз!» позже стала почти фольклорной формулой страха. Но в реальности за ней стояли не байки, а мертвые дети, пережившая нападение школьница, пожилые люди и семьи, для которых обычный звонок в дверь стал началом катастрофы.
Милиция усилила работу у новостроек. Оперативников в штатском отправляли дежурить в районы, где преступник мог появиться снова. Проверяли людей, похожих на фоторобот. Сопоставляли сообщения из Москвы и Иванова. Но даже эти меры не закрыли город. В конце декабря Ионесян снова ударил в Москве.
28 декабря 1963 года в доме № 77, корпус 3, на Ленинградском проспекте был убит 11-летний Александр Лисовец. По материалам, мальчик попытался спастись, но преступник настиг его. Из этой квартиры Ионесян ничего не забрал: доступ к шкафу был закрыт, а взломать дверь он не смог. Этот эпизод окончательно разрушал простую версию о человеке, который убивает только ради добычи.
На допросах Ионесян, по пересказам материалов, говорил о деньгах и нервном состоянии. Первое убийство объяснял нуждой. Но причины последующих преступлений убедительно объяснить не смог. Позднейшие криминологи и журналисты будут спорить: был ли он прежде всего грабителем, устранявшим свидетелей, или серийным убийцей в современном понимании, для которого насилие стало способом самоутверждения. Суд этот спор не разрешил. Он устанавливал составы преступлений, а не давал полный психологический портрет.
Почерк был ясен, но имени не было.
К началу января 1964 года у МУРа был устойчивый портрет. Мужчина примерно до 30 лет. Приезжий или недавно приехавший. Южного типа, но без резко выраженной внешности. Ушанка, завязанная на затылке. Уверенная манера разговора. Легенда коммунального работника. Предпочтение квартирам, где человек остается один. Оружие — топорик. Добыча — деньги и мелкие вещи.
Но портрет не равен фамилии. В 1963 году нельзя было прогнать изображение через базу камер, проверить билеты по телефону или мгновенно отследить продажу украденной вещи. Розыск держался на разговорах, обходах, памяти свидетелей, бумажных документах, номерах, случайных наблюдениях. Именно поэтому дело Мосгаза стало не только историей о фотороботе, но и историей о кропотливой милицейской работе.
Сильная сторона расследования была в том, что разрозненные эпизоды довольно быстро связали в одну серию. Слабая — в том, что между пониманием почерка и задержанием преступник успел убить снова. Это не отменяет работы МУРа, но показывает пределы времени и системы. Оперативники уже видели контур убийцы, но город еще не был для него закрыт.
В таких делах прорыв часто приходит не от одной гениальной догадки, а от предмета, человека, случайно запомненного номера. В деле Ионесяна таким предметом стал телевизор.
Телевизор вывел МУР на след.
8 января 1964 года Ионесян пришел на Шереметьевскую улицу в Марьиной Роще. Его последней жертвой стала 46-летняя Мария Ермакова. На этот раз он представлялся сотрудником ЖЭКа № 13. Из квартиры пропали 30 рублей, кошелек, настольные часы «Мир», пять мотков пряжи, три пары носков и телевизор «Старт-3».
Телевизор сломал его привычную схему. До этого он уходил с вещами, которые можно было спрятать под пальто, быстро передать, подарить, продать без шума. Телевизор оказался крупным, тяжелым и заметным. Ионесян завернул его в простыню и вынес на улицу.
Несколько жителей Марьиной Рощи видели молодого мужчину с большим свертком. Участковый Малышев запомнил первые цифры номера самосвала — 96. В других материалах также называется сыщик МУРа Владимир Чванов, который вышел на водителя грузовика. Важно не распределение заслуг, а сама цепочка: свидетели, участковый, номер, водитель, адрес высадки.
Дальше расследование пошло почти механически. Установили машину. Нашли водителя. Тот сообщил, что подвез смуглого парня до 2-й Мещанской улицы. Оперативники начали проверять дома, выяснили, кто приобрел телевизор, и сверили номер на корпусе с техническим паспортом, обнаруженным в квартире Ермаковой. Так телевизор стал не просто похищенной вещью, а доказательством, связывающим продавца с последним убийством.
В этом месте дело теряет налет легенды. Финал начался не с эффектной погони, а с последовательной работы: номер грузовика, водитель, перекресток, соседи, покупатель, паспорт телевизора, съемная квартира. В этих звеньях нет кинематографической красоты. Но именно из них складывается реальное уголовное дело.
Квартира назвала фамилию.
Оперативники вышли на жилье, где Ионесян находился с Алевтиной Дмитриевой. Самого его там не было. В квартире задержали Дмитриеву. Она сообщила, что ее сожитель уехал в столицу Татарской АССР, а вскоре туда должна была отправиться и она. Для следствия это был ключевой поворот: ложная биография Ионесяна, которой он удерживал Дмитриеву рядом, стала маршрутом к нему самому.
В квартире нашли вещи, связывавшие его с жертвами. Так у дела появилось имя. До этого следствие искало «газовщика», «мужчину в ушанке», «приезжего», человека с фоторобота. Теперь перед оперативниками был Владимир Михайлович Ионесян — артист Оренбургского театра музыкальной комедии, ранее судимый, живший с гражданской спутницей и скрывавшийся под вымышленной историей о службе.
Задержание строили на той же привязке, которая долго помогала ему сохранять роль. Дмитриева должна была встретиться с ним в Казани. Вместо нее к поезду отправили сотрудницу милиции, загримированную под женщину, которую Ионесян ждал. Расчет был точным: он подойдет сам, потому что будет ожидать не милицию, а продолжение собственной легенды.
12 января 1964 года на вокзале в Казани Ионесяна задержали. В источниках указывается, что при нем был туристический топорик; также сообщалось о следах крови на одежде. После задержания он признался. Серия, начавшаяся звонком в дверь на Балтийской улице, закончилась на перроне — не потому, что преступник совсем потерял осторожность, а потому, что однажды взял слишком заметную вещь и слишком поверил в собственную игру.
Признание оставило мотив в тени.
После задержания дело пошло стремительно. Это было понятно: серия вызвала панику, расследование контролировалось на высоком уровне, а само существование такого преступника противоречило официальному образу безопасного советского быта. Государству нужно было не только наказать виновного, но и быстро вернуть ощущение порядка.
Формально в деле присутствовал корыстный мотив. Ионесян входил в квартиры, убивал и забирал имущество. Но фактическая картина плохо укладывалась в обычный квартирный грабеж. Он уносил одеколон, очки, кофты, авторучки, фонарик, носки, пряжу. В некоторых пересказах отмечалось, что часть похищенных вещей он дарил Дмитриевой. Даже без психологических догадок несоразмерность очевидна: тяжелые преступления и мелкая, почти случайная добыча.
Позднейшие оценки расходятся. Одни авторы считают Ионесяна серийным убийцей в современном понимании, для которого важны были власть, контроль и самоутверждение через насилие над беспомощными. Другие допускают, что он был прежде всего грабителем, а убийства рассматривал как способ устранить свидетелей. Есть и оценки о возможных садистических наклонностях и «маске нормальности». Но суд не дал окончательного ответа о мотивах.
Отдельным вопросом осталось психическое состояние Ионесяна. В источниках упоминаются проблемы нервно-психического характера еще до службы в армии. При этом развернутой судебно-психиатрической экспертизы, по позднейшим сообщениям, не провели. В январе 1964 года государственная машина была настроена на другой результат: быстро доказать, осудить, исполнить.
Закрытый суд ускорил финал.
Процесс проходил в Верховном суде РСФСР и был закрытым. По справке уголовного дела, опубликованной в пересказе музейных материалов, 30 января 1964 года Ионесяна признали виновным по пунктам статьи 102 УК РСФСР об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, пунктам статьи 146 о разбое и пункту статьи 117 об изнасиловании. По совокупности наказаний ему назначили исключительную меру — расстрел.
Формула приговора была предельно сухой. В пересказах она передается так: «приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Эта фраза важна не как драматическая цитата, а как выражение всей логики финала. Дело, вызвавшее страх в нескольких городах, государство закрыло максимально быстро и жестко.
В публикациях встречается версия, что судьба Ионесяна фактически была решена еще до суда, а сверху требовали максимально быстрого финала. Распространен и сюжет о том, что его якобы показывали Никите Хрущеву. В документальных пересказах звучит фраза, которую приписывают Хрущеву: «Чтобы через две недели его уже не было». Но корректнее оставлять это в статусе позднего свидетельства, а не судебно установленного факта. Установлено другое: суд был закрытым, коротким, приговор вынесли через 18 дней после задержания.
Приговор исполнили практически сразу. В большинстве русскоязычных материалов указывается 31 января 1964 года. Встречаются и расхождения с датой 1 февраля 1964 года, что может быть связано с разными учетными традициями или временем исполнения. Для сути дела важно одно: между арестом в Казани и расстрелом прошло меньше трех недель.
Алевтину Дмитриеву суд признал пособницей и приговорил к 15 годам лишения свободы. В последующих публикациях говорится, что она была освобождена досрочно. При этом степень ее осведомленности о реальном характере действий Ионесяна в публичных пересказах остается неоднозначной. Юридически ее вина была признана судом. Исторически вопрос о том, что именно она понимала до задержания, требует осторожных формулировок.
Приговор не разобрал причину.
С точки зрения государства дело завершилось результативно: серия остановлена, виновный найден, приговор вынесен и исполнен. Но с точки зрения понимания преступления финал был неполным. Общество получило не подробный разбор, а резкую точку. Дело не стало предметом открытого разговора о городском страхе, доверии к службам, психологии преступника, уязвимости детей и пожилых людей в квартирах.
Сама советская система оказалась в двойственном положении. С одной стороны, розыск действительно провел большую работу: связал Москву и Иваново, использовал показания ребенка-свидетеля, фотокомпозиционный портрет, отпечатки, вещевые доказательства, маршрут грузовика, проверку телевизора и оперативную комбинацию в Казани. С другой — серия продолжалась уже после того, как почерк был понятен. Это не отменяет профессиональной работы МУРа, но показывает цену времени.
Нельзя оценивать следствие 1963 года мерками цифровой эпохи. Тогда не было камер в подъездах, баз пассажиров, мобильной связи, электронных платежей и мгновенной сверки перемещений. Оперативники работали ногами, глазами, разговорами и документами. Именно поэтому в деле Мосгаза так много значили один свидетель-ребенок, один внимательный участковый, один водитель грузовика, один номер на корпусе телевизора и одна криминалистка, сумевшая собрать лицо преступника из обрывков памяти.
Но важнее другое. Даже самое быстрое задержание после последнего убийства не возвращает погибших. Следствие остановило серию, но не отменило того, что к этому моменту за прозвищем Мосгаз уже стояли конкретные дома, семьи и люди, чья жизнь была разрушена.
Жертвы не должны стать прозвищем.
Главная опасность таких дел — в том, что имя преступника вытесняет имена жертв. Мосгаз звучит как миф, как название сериала, как криминальный бренд. Но за этим словом стоят конкретные люди: Константин Соболев на Балтийской улице, Михаил Кулешов в Иванове, 74-летняя женщина на Октябрьской улице, чье имя в поздних пересказах часто даже не сохраняется, Галина Петропавловская, которая выжила и дала следствию важное описание, Александр Лисовец на Ленинградском проспекте, Мария Ермакова на Шереметьевской улице.
Именно эти имена и обстоятельства удерживают историю от превращения в эксплуатационный тру-крайм. Ионесян не был «легендарным преступником», не был темной звездой и не заслуживает романтизации. Он выбирал слабых, входил к ним под бытовой маской и оставлял семьи в разрушенной реальности. Его «почерк» был не загадочной подписью, а повторяющимся способом нападения на тех, кто не мог защититься.
Дело Мосгаза — прежде всего история о доверии. О том, как быстро оно может стать уязвимостью. О том, что городская безопасность держится не только на милиции, но и на социальных привычках: кому открыть дверь, что считать нормальным, как реагировать на чужого человека в подъезде, почему важно знать соседей и не оставлять детей один на один с неизвестным «специалистом». Ионесян ударил именно туда — в место, где советский человек чувствовал себя дома.
Страх пережил расстрел.
После казни Ионесяна страх не исчез мгновенно. Такие истории не заканчиваются исполнением приговора. Они продолжаются в измененных привычках. Люди начинают спрашивать удостоверение, перезванивать в службу, смотреть в глазок, предупреждать детей, не открывать дверь даже тем, кто говорит уверенно и называет знакомую организацию. Одно уголовное дело меняет бытовую культуру на годы.
Для МУРа дело стало примером крупной операции, в которой работали московские и региональные подразделения, оперативники и криминалисты. В музейных экспозициях МВД и МУРа ему посвящали отдельные материалы. Там фиксировалась роль начальника МУРа Анатолия Волкова, криминалиста Софьи Файнштейн и участников розыска, которые вышли на преступника через свидетелей, фоторобот, вещевые доказательства и маршрут похищенного телевизора.
Для массовой культуры история стала источником документальных фильмов, телепроектов и художественных сериалов. Но художественные версии часто смешивали реальные обстоятельства с вымыслом. Поэтому, возвращаясь к делу Ионесяна, важно держаться проверяемой основы: даты, адреса, жертвы, способ проникновения, свидетельские показания, работа криминалистов, цепочка с телевизором, задержание в Казани и закрытый суд. Все остальное должно оставаться в зоне осторожных формулировок.
Финал не закрыл главный вопрос.
Дело Владимира Ионесяна закончилось быстро: 12 января 1964 года — задержание, 30 января 1964 года — приговор, 31 января 1964 года — исполнение. Но как криминальная и общественная история оно не закрывается этой последовательностью. Слишком многое осталось на стыке факта и недосказанности: мотивы, психическое состояние, степень осведомленности Дмитриевой, политическое давление на скорость процесса, реальный масштаб паники, которую официальная советская публичность не могла обсуждать открыто.
Установленная часть дела ясна. Ионесян входил в квартиры под видом коммунального работника. Он убил пятерых человек, среди них трое детей, напал на 15-летнюю школьницу, был задержан после цепочки, начавшейся с похищенного телевизора, и приговорен к расстрелу за убийства, разбой и изнасилование. Его преступления стали одним из самых резонансных уголовных дел советских 1960-х годов.
Неустановленная часть не менее важна. Почему человек, способный работать в театре, убеждать людей, строить отношения и играть социальные роли, за 20 дней прошел через такую серию? Был ли он прежде всего корыстным грабителем, убивавшим свидетелей, или преступником, которому само насилие давало чувство власти? Где проходила граница между расчетом, патологией и самообманом? Суд ответил на юридический вопрос. История до сих пор держится на тех вопросах, на которые тогда не стали или не успели отвечать.
Главный вывод в этом деле не в том, что преступника поймали и наказали. Это случилось. Главный вывод — в том, насколько хрупкой оказалась граница между безопасным бытом и катастрофой. Ионесян не создавал сложной схемы. Он взял готовый ключ от доверия: привычную фразу, коммунальную роль, спокойное поведение у двери. За это его и запомнили как Мосгаза — не потому, что прозвище важнее фамилии, а потому, что оно точнее передает механизм страха.
Владимир Ионесян не стал символом силы. Он стал символом провала доверия. Его история — не о преступнике как герое, а о погибших людях, семьях, городе, который внезапно перестал верить звонку в дверь, и следствии, которое сумело соединить отпечатки, фоторобот, свидетелей, телевизор, грузовик и вокзал в одну цепь. Эта цепь оборвала серию. Но след, который она оставила в памяти, оказался длиннее самого дела.
