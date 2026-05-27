Мосгаз убил пятерых за 20 дней и выдал себя телевизором

Дело Мосгаза — прежде всего история о доверии. О том, как быстро оно может стать уязвимостью. О том, что городская безопасность держится не только на милиции, но и на социальных привычках: кому открыть дверь, что считать нормальным, как реагировать на чужого человека в подъезде, почему важно знать соседей и не оставлять детей один на один с неизвестным «специалистом». Ионесян ударил именно туда — в место, где советский человек чувствовал себя дома.