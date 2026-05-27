Три человека погибли при пожаре в частном доме в Липецке

Из-за пожара с последующим взрывом в частном доме в Липецке погибли три человека, в том числе ребенок. Жилое здание частично обрушилось.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего», — написано в сообщении МЧС. Ведомство уточнило, что пожар полностью потушен, работы по разбору завалов завершены.
Пожар и взрыв произошли в частном жилом доме на территории СНТ «Речное». При обрушении конструкции дома поврежден автомобиль. Прокуратура сообщала, что причиной пожара стал взрыв бытового газа.
