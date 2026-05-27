С жертвами трагедии в Старобельске работают несколько команд психологов

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Несколько команд психологов работают со студентами, семьями погибших и педагогами Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР, подвергшегося 22 мая массированному удару украинских БПЛА. Об этом ТАСС сообщила руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе Анна Еременко.
«Одними из первых приступили к работе психологи из Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи “Развитие”: организована правительством ЛНР выездная комиссия из десяти кризисных психологов, которые работали там, где собирались родители детей, которые на тот момент были пропавшими без вести. Сейчас эта работа продолжается. Коллеги-кризисные психологи сопровождают семьи погибших детей, чьи захоронения сейчас проходят — именно в момент похорон — и продолжают эту поддержку позже для того, чтобы снять острое состояние, в котором по объективным причинам находятся родственники», — сказала она.
Еременко добавила, что для работы с жертвами трагедии в Старобельске в регион по представлению Луганского государственного педагогического университета приехали психологи из Москвы — они работают с педагогами Старобельского колледжа.
Собеседница агентства также напомнила, что ОНФ организовал сбор средств для пострадавших в Старобельске. Поддержать семьи и студентов — жертв украинской агрессии — может любой желающий на портале общественной организации.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых погиб 21. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа.