60 кур сгорели при пожаре в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 14 пожаров, пострадавших нет. Ночью в Минусинске на улице Утро Сентябрьское вспыхнули хозяйственные постройки на площади 30 квадратов. На тушение выезжали три единицы техники и девять специалистов. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных.
В Заозерном из-за короткого замыкания электропроводки погибли 60 куриц. Пламя охватило хозпостройки и гараж, общая площадь составила 84 квадратных метра.
На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали два раза, погиб один человек.