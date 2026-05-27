60 кур сгорели при пожаре в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 14 пожаров, пострадавших нет. Ночью в Минусинске на улице Утро Сентябрьское вспыхнули хозяйственные постройки на площади 30 квадратов. На тушение выезжали три единицы техники и девять специалистов. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных.